Il settore immobiliare nel 2023: il punto di Spaziani Testa

Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha incontrato i giornalisti, con i quali ha affrontato molti temi riguardanti il settore immobiliare, a conclusione del 2023. È stato un anno intenso, durante il quale la Confedilizia ha confermato la sua presenza autorevole e svolto un ruolo di primo piano in tutte le questioni che hanno riguardato il settore immobiliare.

Dal dibattito sulla direttiva europea “Case green” alla vicenda degli affitti brevi, dalle problematiche connesse alla riforma tributaria a quelle della tassazione sugli immobili e alle occupazioni abusive, per citarne solo alcune, la storica e rappresentativa organizzazione della proprietà immobiliare ha segnato la rotta e si è puntualmente inserita con iniziative, proposte, con la partecipazione a tavoli tecnici e nelle audizioni parlamentari, e altro.

Particolare attenzione è stata anche data alle attività delle articolazioni territoriali della medesima Confederazione, in particolar modo dal presidente Spaziani Testa che, da Genova in Liguria a Soverato in Calabria è intervenuto in seminari, incontri e dibattiti, e a quella editoriale della collana “Biblioteca della proprietà”.

Sono intervenuti Stefano Magni, giornalista della Nuova bussola quotidiana e di Atlantico quotidiano, Domenico Letizia, giornalista dell’Opinione delle Libertà, Dario Fertilio, scrittore e giornalista del Giornale e di ItaliaOggi, e Sara Tagliente, giornalista di TeleGenova.

Aggiornato il 02 gennaio 2024 alle ore 12:08:01