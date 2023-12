Affitti brevi, ecco i nuovi obblighi

Un nuovo emendamento obbliga i titolari di appartamento a dotare le case vacanze di estintori e rilevatori di gas. Le novità potrebbero farsi molto restrittive, dato che l’inadempimento potrebbe comportare delle sanzioni economiche non indifferenti. L’ultima novità, ad esempio, riguarda la presenza obbligatoria degli estintori e dei rilevatori di gas, la cui mancanza comporterebbe a delle multe piuttosto salate. Sulle locazioni a breve termine, il Governo sta introducendo degli adempimenti piuttosto pesanti e restrittivi. Le modifiche sono state confermate in aula del Senato con 87 voti favorevoli e 46 voti contrari alla legge di conversione del Decreto legislativo 145/2023. In questo ultimo periodo, gli affitti brevi sono sempre più soggetti a restrizioni e adempimenti. Una soluzione obbligata, per mettere un freno all’abusivismo, che ogni anno coinvolge milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo.

La novità dell’ultimo momento riguarderebbe la dotazione obbligatoria degli estintori portatili e dei device idonei alla rilevazione del gas. Ad adempiere dovranno essere i titolari di appartamento, che predispongono quest’ultimo come “casa vacanza”. Le modifiche approvate provengono dalla proposta di Guido Liris, senatore di Italia e capogruppo di Fratelli d’Italia, e dai firmatari Maurizio Gasparri e Claudio Lotito, appartenenti a Forza Italia. Locazioni a parte, vi sono ulteriori variazioni apportate all’ultimo emendamento. Un’altra novità riguarda la norma che include i lavoratori subordinati e iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, che al di là della qualifica professionale in possesso, dovranno esser soggetti alla massima applicazione annua della base contributiva. Risulta invece reiterata la proposta che tentava di estendere anche ai consulenti del lavoro, la possibilità di poter effettuare il deposito telematico di ciascun bilancio aziendale.

Aggiornato il 13 dicembre 2023 alle ore 04:56:46