Bonus trasporti: è il click day

Non è un giorno qualunque, oggi. Infatti, è il click-day per poter ottenere il bonus trasporti. Il tutto comincia alle 8. Nemmeno il tempo di guardare l’orologio e sul sito del Ministero del Lavoro cadono a pioggia tantissimi accessi per presentare la domanda. Numero più, numero meno, parliamo di quasi 30mila utenti con un’attesa stimata di quasi un’ora. E sul portale è possibile leggere: “Ora sei in coda per richiedere il bonus trasporti. Quando sarà il tuo turno, potrai effettuare la richiesta. Nel frattempo, prepara i dati anagrafici del richiedente e del beneficiario”.

Il bonus trasporti, per la precisione, è un contributo che serve per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico – locale, regionale e interregionale – oppure per il trasporto ferroviario nazionale (nella lista risultano esclusi, per esempio, servizi di prima classe, business, executive, club executive, salotto, premium, working area e business salottino). In più, copre il totale della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 60 euro. Possono richiedere il voucher tutti i cittadini che hanno un reddito non superiore ai 20mila euro.

Andando sul concreto, quindi sulle cifre, con lo stanziamento di 35 milioni di euro la piattaforma ad hoc del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il bonus trasporti torna con le nuove disponibilità che si sommano agli eventuali fondi residui, prodotti dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023. Questo quanto illustrato in una nota il Ministero del Lavoro, dove viene spiegato che stiamo parlando di un secondo incremento, rispetto ai 100 milioni iniziali, del fondo allestito nel Dicastero, successivo a quello di 12 milioni di euro allestito dal decreto “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.

Il fine ultimo? “Far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno e ampliare il numero di coloro che, con un reddito non superiore a 20mila euro, possono accedere ai voucher, dal valore massimo di 60 euro, validi per l’acquisto di un abbonamento mensile, pluri-mensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia”. Per la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, “il bonus trasporti si è confermato un aiuto concreto per lavoratori e studenti, oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile”.

Aggiornato il 01 novembre 2023 alle ore 15:33