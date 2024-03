Se non impossibile, è arduo scrivere del libro L’Eredità italiana a Filadelfia. Lo scopo di promozione conoscitiva, di memoria, di rappresentazione della città, dei suoi cittadini originari dello Stivale, dei legami tra i due Paesi (Usa-Italia) è conquistato nettamente, in modo fulgente, anche per la visualizzazione corporea del testo: carta spessa e lucente, raffigurazioni splendenti, volti, personaggi, luoghi.

Dà un compiaciuto piacere scorrere i cognomi nostrani, individuare il prestigio dei loro atti professionali e la storia di un’immigrazione riuscita ma salvando l’origine, più sentita, giacché lontana e a rischio di smemorarla. L’autore essenziale del volume, Andrea Canepari, oggi è responsabile della promozione del nostro Paese nel mondo, al Ministero degli Esteri. Egli, insieme alla docente Judith Goode, non trascura alcun campo per esaudire la conoscenza della città circa la presenza italiana, passata e attuale. E, al dunque, in merito alle relazioni tra italiani e americani, e degli italo-americani.

Filadelfia è luogo decisivo nella vicenda americana. È il luogo costituzionale, del diritto, dell’America democratica-liberale. I cenni storici a riguardo, con immagini di personalità e documenti, offrono le sembianze dell’aristocrazia borghese. Tutto il marmoreo libro svela questa raffigurazione storica sociale. Gli Stati Uniti non ebbero un’aristocrazia simile a quella europea, ma forgiarono una borghesia che in qualche periodo temporale breve coniò, per dire, la “sua” peculiare aristocrazia borghese. E Filadelfia, in tal senso, ne divenne l’emblema.

L’associazione tra le rappresentazioni di personaggi, ambienti, edifici, costruzioni, per impegno di Andrea Canepari e Judith Goode, soprattutto, avvicina gli Stati Uniti all’Europa, specie all’Italia. In quell’anelito di civiltà che non si limita alla potenza economica ma si inoltra nella cultura e nell’arte. E, in tale aspetto, l’Italia arricchisce il mondo. Un libro da leggere e da guardare. Verrà presentato a Palazzo Madama il 6 marzo alle 12.

(*) L’Eredità italiana a Filadelfia. Storia, cultura, persone e idee a cura di Andrea Canepari e Judith Goode, Treccani, 400 pagine, 50 euro

Aggiornato il 01 marzo 2024 alle ore 12:13