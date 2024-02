“Ci vediamo ad agosto”, il libro postumo di García Márquez

Nos vemos en agosto è il libro postumo di Gabriel García Márquez. Il testo, pubblicato dalla casa editrice Penguin Random House, sarà nelle librerie dei Paesi di lingua spagnola il 6 marzo, in coincidenza con la data di nascita del Premio Nobel per la letteratura, morto dieci anni fa, il 17 aprile 2014, a Città del Messico. Il libro, con il titolo Ci vediamo ad agosto, pubblicato in Italia da Mondadori, è composto da cinque racconti, con anticipazioni proposte dallo stesso García Márquez ancora in vita sul quotidiano El Pais e il periodico The New Yorker. Confermandone l’uscita, annunciata alla Buchmesse nell’ottobre scorso, l’editore ha anticipato che tratta della vita di una donna, di nome Ana Magdalena Bach, che cambia “una notte all’anno”, nel bel mezzo delle visite alla tomba di sua madre. L’opera che era tra i documenti e le fotografie che la famiglia dello scrittore vendette all’Harry Ransom Center in Texas, si dice sia “un regalo inaspettato per gli innumerevoli lettori del Premio Nobel colombiano”.

Il libro, che sarà intitolato in inglese Until August, è stato descritto dall’editore come “uno straordinario e profondo racconto di libertà e desiderio femminile”. Verso la fine della sua vita, García Márquez stava lavorando a un nuovo romanzo e contemporaneamente lottava contro la demenza senile. Negli ultimi giorni e con la memoria che si affievoliva, decise che questa nuova opera non sarebbe stata pubblicata dopo la sua morte, nonostante avesse ricevuto la sua ultima firma. Ora, a quasi dieci anni dalla sua morte, i figli di Marquez, Rodrigo e Gonzalo García Barcha, hanno deciso di pubblicare il libro. Si tratta del “risultato dell’ultimo sforzo di nostro padre per continuare a creare contro ogni previsione. Rileggendolo a quasi dieci anni dalla sua morte, abbiamo scoperto che il testo aveva molti pregi altamente godibili e nulla ci impedisce di deliziarci con gli aspetti più eccezionali dell’opera di Gabo: la sua capacità di invenzione, il suo linguaggio poetico, la sua narrazione accattivante, la sua comprensione del genere umano e il suo affetto per le nostre esperienze e disavventure, soprattutto in amore, forse il tema principale di tutta la sua opera”.

(*) Ci vediamo ad agosto di Gabriel García Márquez, Mondadori 2024, 120 pagine, 16 euro

Aggiornato il 29 febbraio 2024 alle ore 16:45