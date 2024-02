Al Teatro Le Salette di Roma è in scena lo spettacolo La Dama Bianca di Eugène Scribe, adattamento di Francesca e Natale Barreca, regia di Stefano Maria Palmitessa.

Sul palco uno straordinario gruppo di attori a partire dalla interprete della Dama Bianca, Maria Laura Familiari, che abbiamo intervistato insieme al regista. Proprio Palmitessa ci svela il suo gioco del “nascondere per rilevare”, in cui la scenografia non rappresenta più l’ambiente sociale in cui prendono vita i personaggi dell’azione drammatica né un fondale decorativo della stessa ma, attraverso la mimica e una recitazione venata di “sense of grotesque”, interpretare il dramma e sottolinearne i significati segreti.

Aggiornato il 28 febbraio 2024 alle ore 18:36