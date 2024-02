Nuove opere alla Vaccheria: Beatrice e Ritratto di Regina Schrecker

Domani arriveranno alla Vaccheria nel Municipio IX Roma Eur due nuove opere artistiche a rendere ancora più interessante la mostra Dal Futurismo all’arte virtuale, a cura di Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei. Fino al 31 marzo nello spazio espositivo di Roma Capitale nato dalla convenzione urbanistica Eur – Castellaccio e collocato nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur, sarà possibile ammirare, oltre alle opere dei più grandi artisti del Novecento già esposte, anche la scultura Beatrice realizzata in bronzo dorato e datata 1950, di Francesco Messina e il Ritratto di Regina Schrecker su fondo bianco, serigrafia eseguita a mano con telai di seta su tela, datata 1983 del noto artista pop Andy Warhol. Per l’occasione, proprio domani, alle ore 18, a inaugurare l’opera a lei dedicata dal maestro della pop art, ospite dello spazio espositivo sarà Regina Schrecker, fashion designer, artista e imprenditrice, con un passato da Lady Universo e ispiratrice di alcune opere di Andy Warhol, famosa anche per aver creato i costumi di alcune opere liriche.

In questa occasione sarà presente anche il collezionista Gianfranco Rosini il cui nome è legato proprio alla provenienza delle opere, appunto da due collezioni private e riunite per l’occasione dalla Collezione Rosini Gutman a cura del suddetto e di Elisabetta Cuchetti. Questa mostra riunisce alcuni grandi capolavori dell’arte del secolo scorso di autori fondamentali, da Balla a Calder, da Modigliani a Duchamp, da Burri a Rauschenberg, poi Dalì, Manzoni, Fontana, Boetti, Klein, Liechtenstein, Vasarely, Beuys, il già citato Warhol, Niki de Saint Phalle, de Chirico e tanti altri, in un percorso espositivo che dalle avanguardie più riconosciute arriva ai giorni nostri. La mostra è strutturata in quattro capsule su altrettanti set tematici, ed è pensata per mettere al centro lo spettatore, che viene coinvolto in prima persona e chiamato a entrare nelle ambientazioni oniriche realizzate con installazioni contemporanee di arte digitale, così da vivere direttamente la carica rivoluzionaria di questi favolosi artisti.

Aggiornato il 15 febbraio 2024 alle ore 12:45:36