Dagli animali di Trilussa alle fiabe dei fratelli Grimm, lo spettacolo di Massimo Wermuller, in scena da questa sera fino a domenica 11 febbraio a Roma al Teatro Altrove, è “Una passeggiata non prevista” come la definisce Francesco Sala che firma la regia. “Una gita di gioia, con il desiderio di perdersi, di ascoltare e ascoltarsi anche grazie alle musiche originali create dal maestro Pino Cangialosi”, un polistrumentista che utilizza diversi e antichi strumenti, tra cui gli zufoli.

“In bocca al lupo, viva il lupo” racconta il millenario rapporto tra l’animale e l’uomo in un viaggio surreale, politico, appassionato e divertente, inciampando nel mito ma mantenendo lo sguardo fisso sul presente dove, piuttosto che stare attenti al lupo, bisognerebbe essere attenti all’uomo.

“In bocca al lupo, viva il lupo” di e con Massimo Wertmuller

Regia di Francesco Sala

Teatro Studio Altrove, via Giorgio Scalia 53 Roma

Musiche originali del maestro Pino Cangialosi

Aggiornato il 09 febbraio 2024 alle ore 02:45:30