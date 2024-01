Cantautore, sassofonista e performer inglese, considerato uno dei nuovi talenti di rilievo della scena soul europea, Kenn Bailey mescola con originalità funk, nu-jazz, r’n’b, creando un’identità molto raffinata e allo stesso tempo potente. Un artista portatore di varie culture nel mondo.

Il 5 gennaio a Roma, presso il teatro Auditorium 2 Pini di Roma, è stato presentato il suo ultimo disco “Storm” che si appresta ad essere un apripista per la produzione musicale, una scommessa che la produzione fa sul successo di questo disco che verrà distribuito da subito come Nft. Sarà infatti possibile prenotare il disco in vinile, che conterrà un brano (uno diverso per ogni copia) legato ad un Token non fungibile, un Nft, in grado di conservare il suo valore e moltiplicarlo, legandosi indissolubilmente al valore dell’artista nei prossimi anni. Una rivoluzione nel settore della distribuzione musicale, alla quale hanno partecipato i produttori di Appaloosa e Quercus, e Wallex Bank e la Banca 4.0.

