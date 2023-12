I concerti delle festività a Roma

Anche quest’anno all’interno di alcune delle basiliche più belle e suggestive di Roma, l’organizzazione londinese Destination Events ha organizzato diversi concerti in occasione delle festività natalizie. In programma dal 29 dicembre al 2 gennaio, si terranno ben dieci esibizioni in diverse sedi di assoluta bellezza, quali la Basilica di San Pietro in Vaticano, la Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, la Chiesa Santa Maria in Portico Campitelli, la Basilica di Sant’Andrea della Valle, la Basilica di Santa Maria in Montesanto. Saranno occasioni imperdibili per godere di buona musica in contesti assolutamente magnifici. La programmazione prevede varie composizioni internazionali di musica sacra, classica e natalizia, nei generi sinfonico e corale.

Suoneranno, in ordine cronologico (con più concerti per alcuni gruppi), Vestavia Hills High School Choir dall’Alabama, West Boca Raton Community High School Chorus e West Boca Raton Community High School Brass & Woodwind Choirs dalla Florida, Edward C. Reed High School Concert Band dal Nevada, Archbishop Riordan High School Concert Band dalla California, Woodward Academy Concert Band dalla Georgia, Charlottesville High School Wind Ensemble dalla Virginia, The Great Oak High School Jazz Ensemble “Soul Tree” dalla California e l’italiano, anzi, il romano Coro polifonico Beato Angelico della Minerva. Si partirà il 29 dicembre, alle ore 17, alla Basilica di San Pietro, con il Vestavia Hills High School Choir Vestavia Hills, proveniente dall’Alabama, che si esibirà con la direzione di Mr. Taylor Stricklin e Mr. Noah Burns.

Sarà una piacevole occasione per il pubblico romano di conoscere da vicino i repertori e il talento di centinaia di giovani musicisti. Il ciclo di spettacoli, eseguito dalle compagini di musica sinfonica e da camera provenienti da formazioni musicali delle High School degli Stati Uniti, si integra alla storica Rome Parade del nuovo anno che vedrà centinaia di musicisti tra marching bands americane, gruppi folklorici italiani, majorette e artisti di strada, animare festosamente il centro storico per tre ore di programmazione nel pomeriggio del primo giorno del 2024. È prevista, sempre per il primo gennaio, anche un’esibizione all’interno del parco natalizio a tema Christmas World a Villa Borghese.

