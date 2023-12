Svetlana Savitskaya: prima donna ad aver camminato nello spazio

Nasce l’8 agosto del 1948 a Mosca. La sua storia è un percorso vertiginoso. Operaia appassionata di paracadutismo, lo diventa all’età di sedici anni. A diciassette anni effettua lanci con caduta libera di quattordici chilometri prima di aprire il paracadute a cinquecento metri da terra. Frequenta la scuola per piloti a diciotto anni. Sono gli anni della sfida Russia-Usa. La Russia lancia una selezione di donne astronaute. A 22 anni compie oltre 400 lanci con paracadute. Nel 1970 è campionessa mondiale di volteggio aereo a squadre.

Savitskaya racconta con passione e con orgoglio come è riuscita nel 1970 in Inghilterra a vincere il campionato mondiale di acrobazie aeree con pistoni. Nel 1972 consegue il titolo di ingegnere presso l’Istituto per l’Aviazione di Mosca. Pilota sperimentale, ottiene numerosi primati mondiali su turbopropulsori e supersonici nel periodo 1974-1981, con record femminile di velocità a 2.863 km/h su aereo MIG-25. Stabilisce ben diciotto record mondiali. Nel 1980 viene selezionata come astronauta. Ad agosto del 1982 è secondo pilota. È la prima donna a volare nello spazio due volte. Il 25 luglio del 1984 è la prima astronauta ad effettuare un percorso esterno sulla stazione spaziale Salyut-7. Partecipa alle saldature sperimentali sulle facciate esterne della stazione spaziale per la durata di circa tre ore e mezzo. È la prima conquista femminile dello spazio esterno. Durante i voli analizza sui suoi colleghi gli effetti del viaggio sull’organismo, su alcune deviazioni del percorso cardiovascolare. Riesce a misurare il livello di resistenza fisica in condizioni estreme. Le ricerche hanno consentito ai medici di determinare le migliori condizioni di lavoro per i successivi equipaggi.

Nel periodo 1985-1992 ricopre la carica di primo vicepresidente della Fondazione per la pace sovietica. Va in pensione dall’Aeronautica militare russa nel 1993 con il grado di maggiore.

Diventa ingegnere civile. Capo della progettazione nel 1987. Viene assegnata a ruoli di comando nella società spaziale russa Energia. Eletta parlamentare nella Duma il 1989 come componente del Partito Comunista. Continua la sua vita politica negli anni Novanta. Nel 2003 viene nominata fra i primi quattro posti del gruppo dirigente del Partito Comunista. Ha fatto parte della Commissione Difesa della Duma. Viene rieletta nel 2007. Ha ricevuto due volte il riconoscimento di Eroe dell’Unione Sovietica nel 1982 e nel 1984. Riceve l’Ordine di Lenin, molte medaglie compresa la medaglia d’oro dello spazio. Due asteroidi, numero 4118 e numero 4303, hanno il suo nome. L’aereo MIG-25 diventato di proprietà della Savitskaia è montato su un piedistallo nella città di Smolensk.

È vivente e molto benvoluta e stimata dal popolo russo.

