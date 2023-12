Oggi, su Rai 1 in prima serata, andrà in onda “Napoli Milionaria”, un nuovo capitolo dell’ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del teatro italiano e internazionale, per custodire e rinnovare la memoria culturale del nostro Paese, come già raccontato da Maurizio Bonanni nella sua recensione pubblicata la scorsa settimana.

Di seguito le interviste al regista Luca Miniero, al produttore Roberto Sessa e all’attore protagonista Massimiliano Gallo.

