Mercoledì 13 dicembre (alle ore 18), nella Sala Einaudi della Confedilizia in Roma, si terrà la presentazione del libro “Witness 3 – Il cinema al banco dei testimoni”, edito da Porto Seguro.

Dopo il saluto introduttivo di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, interverranno: Giancarlo De Cataldo, scrittore e sceneggiatore; Alessandro Pondi; regista e sceneggiatore; Riccardo Rossi, attore e regista. Sarà presente l’autore, Umberto Berlenghini.

“Nel terzo volume di Witness, Umberto Berlenghini continua la sua narrazione attraverso i film e le produzioni dagli anni Sessanta a oggi, accompagnandoci in un mondo in cui i film sono più di una passione, sono un’ossessione, una malattia. Si comincia con Maigret a Pigalle di Mario Landi del 1966 e si finisce con La notte più lunga dell’anno di Simone Aleandri del 2021, passando per pellicole come Il Messia di Roberto Rossellini, Una giornata particolare di Ettore Scola e Un paese quasi perfetto di Massimo Gaudioso. Witness si conferma una lettura imprescindibile per gli amanti della settima arte, che sì rimangono affascinati di fronte alle storie, alla regia, alla recitazione, ma oltre al film vogliono conoscere chi lo ha fatto e come e scoprire ogni segreto che si cela dietro a una pellicola. Perché il cinema ha la capacità magica di trasformare la realtà. Tutto ciò che entra in un film diventa più bello, più interessante, più romantico, più erotico, più profondo, più divertente. E conoscerne i segreti ci porta a credere che un po’ di quella magia possa raggiungerci, rendendoci più belli, più interessanti, più romantici, più erotici, più profondi e più divertenti” (tratto dal sito).

(*) “Witness 3 – Il cinema al banco dei testimoni” di Umberto Berlenghini, Porto Seguro, 390 pagine, 19 euro.

Aggiornato il 05 dicembre 2023 alle ore 07:39:26