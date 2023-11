“The Crown”, la sesta stagione su Netflix dal 14 dicembre

Il matrimonio di Carlo e Camilla e la regina Elisabetta che si approssima al Giubileo. Sono solo alcuni degli episodi conclusivi della sesta e ultima stagione di The Crown. Da quando è arrivata su Netflix nel 2016, la serie tivù ha ricevuto 15 candidature ai Bafta, 10 ai Golden Globe (di cui 4 vittorie), 69 agli Emmy in 5 stagioni (con 21 vittorie in 4 stagioni). Il progetto televisivo creato da Peter Morgan mette in scena anche la folgorazione del principe William per Kate Middleton. Nel 2002 la donna indossa un abito trasparente, durante una sfilata di beneficenza, quando entrambi sono studenti a St. Andrews. La pluripremiata serie sulla corona britannica è disponibile sul servizio in streaming a partire dal 14 dicembre. La seconda parte della sesta stagione è composta da sei episodi: gli attori esordienti Ed McVey e Luther Ford assumeranno i ruoli di William e di Harry al posto di Rufus Kampa e Fflyn Edwards, mentre Meg Bellamy, anche lei al debutto, sarà Kate, la commoner destinata a sposare il suo principe.

Tornerà il resto del cast, composto da Imelda Staunton (Elisabetta) e Jonathan Pryce (Filippo), Dominic West (Carlo), Olivia Williams (Camilla), Lesley Manville (Margaret), Claudia Harrison (Anna) e Bertie Carvel (il premier Tony Blair). Dopo la morte di Diana nell’incidente del 1997 a Parigi, la scena fa un salto in avanti di qualche anno all’inizio degli anni Duemila: William cerca di reintegrarsi nella vita di Eton, l’esclusivo liceo a pochi chilometri da Windsor, mentre la monarchia deve affrontare i dubbi dell’opinione pubblica per come è stata gestita la morte di Diana. Con l’avvicinarsi del suo Giubileo, la Regina riflette sul futuro della monarchia, suggellato dalle nozze nel 2005 del figlio Carlo con Camilla ma soprattutto dall’inizio di una nuova favola reale tra William e Kate.

