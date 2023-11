Jeremy Irons nel cast del “Conte di Montecristo”

Sarà l’abate Faria nella serie evento che andrà in onda sulla Rai. Il premio Oscar Jeremy Irons si unisce a Sam Claflin e al prestigioso cast della serie evento dell’Alleanza Europea diretta dal premio Oscar Bille August. Una riedizione televisiva del Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Il Conte di Montecristo segna la terza collaborazione di Irons e August. Il regista l’ha già diretto in Treno di notte per Lisbona e La casa degli spiriti. August è lo stimato regista danese che ha vinto due volte la Palma d’oro per i film Pelle alla conquista del mondo (1987) e Con le migliori intenzioni (1992). Le riprese inizieranno a Malta nel corso delle prossime settimane. La produzione è opera dell’italiana Palomar, in collaborazione con la francese Demd Productions, insieme a Rai Fiction. Per questa sua terza collaborazione con il regista Bille August, Jeremy Irons interpreterà l’iconico abate Faria, l’anziano prete che stringe un’intensa amicizia con Edmond Dantès, interpretato dall’attore inglese Sam Claflin. Faria gioca un ruolo fondamentale nel piano di vendetta del protagonista nel romanzo d’appendice, una delle opere letterarie francesi più famose al mondo. La storia raccontata dalla serie è nota. Edmond Dantès, un marinaio diciannovenne che – ingiustamente accusato di tradimento – viene imprigionato senza processo nel castello d’If, una cupa isola-fortezza al largo di Marsiglia.

Dopo molti anni di prigionia riesce finalmente a scappare e, celato dietro l’identità del conte di Montecristo, progetta di vendicarsi di coloro che lo hanno ingiustamente incolpato. Irons è noto per film come Inseparabili (1988) di David Cronenberg, Il mistero von Bulow (1990) di Barbet Schroeder (per il quale ha ricevuto l’Oscar come miglior attore protagonista) e per il suo memorabile ruolo in Watchmen (2019), serie tivù creata da Damon Lindelof. Il cast del Conte di Montecristo comprende anche Ana Girardot nel ruolo di Mercedes, oltre a Mikkel Boe Følsgaard, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Michele Riondino, Lino Guanciale, Gabriella Pession e Nicolas Maupas.

Aggiornato il 22 novembre 2023 alle ore 06:17:22