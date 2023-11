“Non rinunciare ad un sogno solo perché pensi che ti ci vorrà troppo tempo per realizzarlo. Il tempo passerà comunque”.

Così scriveva il poeta turco Nâzım Hikmet e Giorgia Cernicchiaro, in arte Daphne, non rinuncia affatto ai suoi; percorre due strade parallele, quella della routine giornaliera tra casa, lavoro e famiglia e quella per seguire la sua passione per la scrittura, il canto e la recitazione.

Nata a Roma nel 1978, Daphne si diploma a pieni voti ma per motivi economici legati alla prematura scomparsa del padre inizia a lavorare sacrificando la possibilità di intraprendere gli studi universitari. Nonostante un lavoro che la impegna particolarmente da 25 anni a questa parte, non trascura la sua inclinazione per la poesia e il canto; negli anni partecipa a diverse manifestazioni canore e concorsi artistici e collabora, inoltre, alla realizzazione di film e cortometraggi per produzioni indipendenti.

Oggi, a dieci anni esatti dalla sua prima pubblicazione (Daphne-Frammenti d’Anima), Giorgia Cernicchiaro torna a raccontarsi con una nuova raccolta di poesie, Un fiore dentro un muro (Pagine editore). Un viaggio introspettivo dentro l’anima dell’autrice, dove convivono Giorgia e Daphne che si scontrano, si confrontano a volte si consultano ma soprattutto la tormentano.

“Giorgia riflette, ragiona, prende tempo, chiede spazio, mantiene la calma e le distanze. Daphne agisce, sfoga con rabbia, invoca, piange, rinasce dalle sue ceneri, ride e ama smisuratamente… Così simili e diverse, necessarie l’una all’altra, come il sole e la luna...”.

La raccolta si divide in quattro “capitoli dei sentimenti” introdotti da un prologo in versione narrata che fa da premessa all’esposizione poetica che seguirà. Il primo, #Leggimilanima, dove l’autrice si guarda dentro e assume consapevolezza di sé invitando ad andare oltre le apparenze. Il secondo, #Amoreblu, dedicato al suo unico figlio, amante del blu, colore che nello stesso tempo evoca nell’autrice il mare – suo grande amore – gli abissi e il ricordo del padre. #Cenerentolainnamorata, il terzo, che ci racconta l’amore visto con gli occhi di chi scrive in base alle esperienze vissute, le fragilità, il detto e non detto e l’uomo con cui condivide la sua vita. L’ultimo, #Nondimenticonulla è uno sguardo sia sul mondo esterno che sulla vita privata, familiare. L’interpretazione di eventi che hanno segnato l’esistenza dell’autrice e il ricordo di come questi siano stati vissuti dalla stessa.

Daphne è passione per tutto quello che fa trascinando il lettore nel suo vortice. È una guerriera che si toglie l’armatura solo quando con l’inchiostro riempie pagine bianche mostrandosi al mondo per quella che davvero è. Ama il mare nonostante le maree. Trova la pace nella musica e vive per cantare; canterà sempre, per sé stessa, per gli altri, per chi la capisce e per chi non la vuole capire, semplicemente per non soffocare.

Aggiornato il 16 novembre 2023 alle ore 11:13