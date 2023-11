Cinema: un mese di appuntamenti a Roma

Un mese ricco di iniziative cinematografiche quello che ci aspetta nella Capitale. Si parte con la Casa del cinema di Villa Borghese dove parte una nuova settimana di appuntamenti proposti dalla Fondazione cinema per Roma.

Va avanti la terza parte di Carta Bianca a Martin Scorsese, rassegna in programma fino al 29 novembre, con una selezione di opere scelte dal grande regista, dalle ore 21, tutte in versione originale sottotitolata. Dal 14 al 30 novembre si terrà l’Omaggio a Tonino Delli Colli, cinque film dedicati al grande direttore della fotografia a 100 anni dalla sua nascita. Alle 21 del giorno di apertura della rassegna verrà proiettato Once upon a time... Tonino Delli Colli Cinematographer di Paolo Mancini. Un racconto per immagini del cammino esistenziale e professionale, privato e pubblico, del grande artista.

Spostandoci alla Sala del Pigneto (dal 9 al 12 novembre) ci sarà la VI edizione del Balkan Film Festival, la manifestazione che ha l’obiettivo di promuovere il dialogo cinematografico tra Italia e Balcani anche col fine di favorire la collaborazione tra giovani generazioni di cineasti. Cinema Mundi Coop. Onlus, ente gestore del Nuovo Cinema Aquila, l’11 novembre (alle ore 18) presenta Open Cinema Aquila, una giornata di eventi gratuiti. Il 14 novembre (alle 20,30) si terrà la proiezione della pellicola Bellezza, addio, ritratto di Dario Bellezza, uno dei più originali poeti italiani del Novecento; a seguire Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, autori e registi del film, Pivio e Aldo De Scalzi autori della colonna sonora, e il produttore Rino Sciarretta, incontreranno il pubblico.

In occasione della XI edizione di CiakPolska, festival del cinema polacco, nella sala cinema del Palazzo delle Esposizioni di Roma, dal 14 al 19 novembre è in programma la rassegna Grandi classici del cinema polacco. Attraverso questa iniziativa si potranno guardare pellicole in versione originale restaurata di capolavori di grandi maestri della storia del cinema polacco, europeo e mondiale come Krzysztof Kieślowski e Roman Polański, solo per citarne alcuni. A inaugurare la rassegna, il 14 novembre alle ore 20, il film in bianco e nero Rysopis – Segni particolari nessuno e l’incontro con il regista Jerzy Skolimowski.

Aggiornato il 09 novembre 2023 alle ore 09:30