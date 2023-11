Fino al 10 marzo 2024, nella meravigliosa cornice dell’Ara Pacis, sarà possibile visitare la retrospettiva dedicata a uno dei fotografi più apprezzati di sempre: Helmut Newton. Legacy. Con 200 fotografie, 80 della quali esposte per la prima volta in questa rassegna, la mostra è stata ideata per celebrare i cento anni dalla nascita del fotografo (Berlino, 1920 – Los Angeles, 2004) e posticipata a causa della pandemia. L’esposizione, curata da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation, e da Denis Curti, direttore artistico de Le stanze della fotografia di Venezia, ripercorre cronologicamente la vita di Newton e la sua evoluzione fotografica dagli esordi nel dopoguerra agli anni Cinquanta, ai Sessanta in Francia, ai Settanta negli Usa, agli Ottanta tra Montecarlo e Los Angeles, ai Novanta in giro per il mondo. Ovviamente in mostra anche le numerose e suggestive esperienze italiane di Newton che ha colto l’unicità delle atmosfere di città come Firenze, Milano, Capri, Venezia e Roma. Oltre alle tante fotografie note, ci sono anche diversi inediti, copertine e riviste di moda, pubblicazioni, stampe, documenti, insomma un corpus interessante nel quale vedere tutta l’opera del fotografo che va ben oltre l’estetica e in cui ritrovare lo stile di chi descriveva la propria attività con queste parole: “Il mio lavoro come fotografo ritrattista è quello di sedurre, divertire e intrattenere”.

Perfezionerà il suo stile a Parigi dove si trasferirà con la moglie nel 1961 proprio su invito della rivista Vogue Paris. Newton è stato un rivoluzionario per la fotografia di moda diventando punto di riferimento per diversi stilisti come André Courrèges, con gli scatti realizzati per la rivista britannica Queen nel 1964, poi le collaborazioni con mostri sacri come Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Chanel e tanti altri. Inoltre, tra le varie sezioni della mostra anche diversi ritratti di celebrità come Gianni Versace, Andy Warhol, Charlotte Rampling, Romy Schneider, Catherine Deneuve, Mick Jagger, Nastassja Kinski, David Bowie, Elizabeth Taylor, Arthur Miller e altri personaggi che Newton ha fotografato con il suo inconfondibile stile. Helmut Newton. Legacy è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Marsilio Arte, organizzata da Zètema Progetto Cultura e Marsilio Arte, in collaborazione con la Helmut Newton Foundation di Berlino.

