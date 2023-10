Euro 2032 si giocherà tra Italia e Turchia

Il Comitato esecutivo della Uefa ha deciso: gli Europei di calcio del 2032 si terranno tra Italia e Turchia. I due Paesi si erano presentati – in un primo momento – individualmente, salvo poi unire la candidatura. In questo modo, Roma e Ankara sono risultate più appetibili agli occhi della Commissione, che ha preso come decisione finale quella di confermare l’investitura di Italia e Turchia per il Campionato europeo 2032. Senza contare le sfide del torneo itinerante del 2021 – vinto dagli Azzurri guidati dall’ex commissario tecnico Roberto Mancini – per l’Italia si tratterà della terza volta come Paese organizzatore dell’Europeo, dopo l’edizione del 1968 (vinta dall’undici di Ferruccio Valcareggi) e quella del 1980 (vinta dalla Germania dell’Ovest). Nella cerimonia di assegnazione che ha avuto luogo a Nyon, in Svizzera, erano presenti il presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e il project manager di Euro 2032 Antonio Talarico, con il suo team al completo.

Inoltre, hanno partecipato all’appuntamento i due ambassador della Nazionale: l’ex portiere campione del mondo Gianluigi Buffon, capo della delegazione italiana; la sua compagna Ilaria D’Amico, giornalista e conduttrice televisiva. Per la Turchia invece la festa è quella di una prima volta. Le due federazioni avranno tempo fino al 2026 per individuare gli stadi – cinque per ogni Paese – in cui si giocheranno le partite dell’Europeo. In Italia parteciperanno alla gara per gli impianti sportivi dieci città. A rappresentare i turchi a Nyon c’erano il presidente della Turkish football federation, Mehmet Büyükekşi, il segretario generale Kadir Kardaş e il vicepresidente Mustafa Erogut. Per ora, circolano le voci di una possibile finale a Roma, mentre la partita inaugurale potrebbe essere giocata allo stadio Ataturk di Istanbul. Durante lo stesso evento di assegnazione, è stato affidato a Regno Unito e Irlanda il Campionato europeo di calcio del 2028. Le città in cui verranno giocate le partite sono: Belfast, Dublino, Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham, Cardiff e Londra (in due stadi diversi).

Aggiornato il 10 ottobre 2023 alle ore 17:48