La dieta mediterranea con il protagonismo delle giovani generazioni

La promozione dei valori salutari e ambientali, materiali e immateriali, della dieta mediterranea trova un rinnovato vigore grazie all’azione progettuale innovativa e sostenibile delle giovani generazioni.

Il progetto SwitchToHealthy nell’ambito del Programma Prima, finanziato dall’Unione europea con il Grant Agreement numero 2133 – Call 2021 Sezione Agrofood IA – coordinato da Enco srl, società italiana specializzata nella gestione dell’innovazione e dei progetti finanziati dall’Ue, centra l’attenzione sul comportamento alimentare dimostrando e rafforzando il ruolo della famiglia nel promuovere un cambiamento sostenibile verso il miglioramento dell’aderenza al modello alimentare mediterraneo dei membri della famiglia (adulti, adolescenti e bambini).

In tale scenario, l’attivismo delle giovani generazioni diviene essenziale per la diffusione di una combinazione di materiale educativo pratico e di strumenti digitali, integrando le raccomandazioni dietetiche e di stile di vita con prodotti per spuntini più sani facili da mangiare.

Gli strumenti digitali interattivi (SwitchToHealthy App) saranno utilizzati dai genitori per sostenere i ragazzi e le giovani generazioni nella preparazione di piani alimentari settimanali più sani per i pasti principali per loro e i loro figli, mentre il materiale didattico sarà utilizzato per sostenere le famiglie nell’acquisizione di abitudini più sane e per educare i bambini e gli adolescenti.

Infine, spuntini sani e nutrienti a base di ingredienti legati alla dieta mediterranea saranno introdotti nei piani alimentari dei bambini per completarli e per sostituire le opzioni meno sane tra i pasti.

SwitchToHealthy avrà come risultato l’aumento dell’aderenza alla dieta mediterranea adottando un approccio sistemico intra-familiare tenendo conto del contesto familiare e valutando l’influenza reciproca di bambini/adolescenti-genitori e i loro ruoli nel mangiare sano e nello stile di vita, sviluppando soluzioni innovative (snack a base vegetale) basate sulla vicinanza degli ingredienti, la sostenibilità e il consumo sano per sostenere i produttori agroalimentari del Mediterraneo.

Tra le migliori pratiche realizzate nei vari Paesi del Mediterraneo merita particolare attenzione l’attività che fa capo al Future Food Institute, con il quale l’ingegnere Franz Martinelli, presidente di Gi.&Me. Association, e responsabile del progetto SwitchToHealthy per Slow Food Tebourba Association, ha stipulato un accordo di partnership sulle attività riguardanti la dieta mediterranea.

Promuovere la dieta mediterranea va ben oltre il sostegno a un’alimentazione rispettosa del pianeta. Significa abbracciare uno “stile di vita” equilibrato, dove l’armonia con l’ambiente naturale si interseca con il sostegno della comunità e la profonda connessione con sé stessi, ciò che oggi la comunità scientifica definisce “One Health”.

Per celebrare tale modello, il Future Food Institute e il Comune di Pollica hanno lanciato una serie di eventi digitali e programmi di apprendimento interamente dedicati alla dieta mediterranea e allo stile di vita salutare come modelli per raggiungere la prosperità sociale, culturale e ambientale verso il quadro di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Iniziative autorevoli, che vedono la partecipazione di numerosi giovani provenienti da diverse scuole italiane a Pollica nella promozione della dieta mediterranea, ai quali il progetto SwitchToHealthy è stato presentato da Franz Martinelli che ha sottolineato l’importanza dell’educazione delle nuove generazioni come cittadinanza attiva per lo sviluppo sano della dieta mediterranea nei territori di appartenenza e come chiave strategica per costruire un futuro rispettoso dell’ambiente.

Aggiornato il 06 ottobre 2023 alle ore 12:33