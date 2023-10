Questo mercoledì l’esperto di “Medicina a Km 0” è il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Sono state diffuse troppe informazioni discordanti fra loro che hanno spinto tante persone a diffidare dei medici e della scienza. Grave che anche alcuni camici bianchi, piuttosto che promuovere fiducia abbiano diffuso notizie false, come dice Bassetti, a scopo fraudolento.

Nel suo libro il professore ha ripercorso le cure più chiacchierate che si sono rivelate inefficaci e talvolta deleterie, proclami diffusi da medici ritenuti luminari, sostenuti e difesi dai media e dalle istituzioni. Negli ultimi decenni sono state disseminate decine di credenze e metodi non dimostrati scientificamente, a che scopo? È necessario smascherare le bugie che circondano la medicina, perché alle fake news di certi medici si sono aggiunte le fandonie di tanti profani che leggono consigli medici sul web e si curano col passaparola.

Ricordiamo che alla fine degli anni Novanta fu pubblicato uno studio, mal progettato, che affermava che il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (Mmr) fosse una delle cause dell’autismo. Nonostante fosse stato in seguito ritrattato, la falsa notizia aveva già fatto il giro del mondo e questo ha contribuito a ridurre l’immunizzazione nei successivi vent’anni. Il morbillo in questi ultimi anni ha ripreso a colpire diverse migliaia di persone all’anno, con complicanze spesso molto pericolose.

Anche il riportare risultati di studi preliminari come se fossero definitivi è falsa informazione. Seppur i dati non sono falsi, è scorretto comunicare un’informazione scientifica di studi ancora in corso. L’Organizzazione mondiale della sanità parla spesso di disinfodemia in ambito sanitario, che dà luogo alla diffusione di informazioni scientifiche confondenti di cui a farne le spese sono i pazienti.

