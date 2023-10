Robert Francis Kennedy jr, alle presidenziali come indipendente

Robert Francis Kennedy jr, il nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, ha annunciato la sua separazione dal Partito democratico, e la sua partecipazione alle Elezioni presidenziali del 2024 come candidato indipendente. L’avvocato e politico statunitense, quindi, non parteciperà alle primarie contro Joe Biden, ma proverà a sconfiggerlo come diretto avversario l’anno prossimo. In un suo discorso a Filadelfia, ha chiesto agli elettori di “riprendersi” il Paese ai danni dei Democratici e dei Repubblicani. Robert Kennedy ha definito i due principali partiti Usa dei guerrafondai che hanno abbandonato i cittadini a loro stessi, abbandonando cause cruciali per la salute della nazione come la sanità, l’ambiente e il problema dell’abitare.

“Le voci in cui risuona l’odio sono sempre le più forti, ma esistono molti americani tranquilli che guardano con disgusto tutti questi insulti, questo veleno e questi commenti al vetriolo”, ha dichiarato Robert Francis Kennedy jr nel suo intervento a Filadelfia, davanti a una folla di accesi sostenitori. Ma non deve finire così a tutti i costi, secondo il fuoriuscito dal partito di Biden. “Qualcosa si sta muovendo dentro di noi, che dice che non deve essere così a tutti i costi”, ha detto il politico. “Sono qui per dichiararmi candidato indipendente alla presidenza degli Stati Uniti”. Nei prossimi giorni il nipote di JFK dovrà riuscire a concludere in tempo l’iter burocratico per ufficializzare la sua candidatura alla presidenza, per andare a sfidare Biden e (molto probabilmente) Donald Trump.

Grazie alle posizioni di Robert Francis Kennedy jr sulla sanità e sull’ecologia – le prime incompatibili con l’agenda democratica, e forse la causa scatenante della sua fuoriuscita dal partito – il politico cercherà di sottrarre il più possibile voti sia a destra che a sinistra. Inoltre, con i suoi 69 anni di età, potrebbe rispondere alla necessità, palesata dagli elettori, di puntare su un leader abbastanza giovane per portare il peso di uno o due mandati alla presidenza degli Stati Uniti d’America.

Aggiornato il 10 ottobre 2023 alle ore 17:45