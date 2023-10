“A: Socrate è un uomo; B: ogni uomo è mortale; C: ogni uomo è Socrate”. Woody Allen, in “Amore e guerra”, esilarante parodia ispirata al monumentale “Guerra e pace” di Lev Tolstoj, ridicolizzava così i falsi sillogismi.

Adesso vediamone uno dei giorni nostri: “A: io sto con Israele; B: Israele è governato da Netanyahu che essendo un conservatore viene bollato come fascista; C: allora io sono un fascista”. Anzi “un fascio” come vengono etichettati quelli che non la pensano come “loro”, quelli della sinistra filo centro sociale. Con un linguaggio da squinzie di film di Carlo Verdone, tipo “Un sacco bello”.

Invece loro che “so’ compagni così”, coi due pugni in aria agitati dall’attore, re dei generici, l’indimenticabile Mario Brega, sempre dal su citato film di Verdone, sfilano con i fondamentalisti filo Hamas. Cioè i fiancheggiatori morali dei nuovi Erode del secondo millennio, quelli che hanno compiuto quella che molti giornali – con un’originalità degna di miglior causa – hanno definito la “strage degli innocenti”. Cioè l’uccisione di schiere di bambini dei kibbutz degli odiati “coloni” in Israele, mediante decapitazione. Gli stessi che prendono ordini e soldi dall’Iran e che considerano la donna nel loro universo e nel loro immaginario come un oggetto da manipolare, violentare, picchiare e segregare a piacimento. Gli stessi, infine, che esaltano Hitler nei testi scolastici per le scuole elementari, gestite da Hamas, pagati coi soldi degli europei.

Ecco, secondo questi sillogismi alla Woody Allen, chi sta con Israele è un “fascio” e chi sta con Hamas “un compagno”. E gli alfieri di suddetto sillogismo sono pronti a scendere in piazza per affermarlo. Mentre il partito di teorico riferimento, il Partito democratico, fa finta di niente e fischietta... di equidistanza tra Hamas e il Governo israeliano.

Resta un mistero come ci si possa difendere da questo delirio della logica prima ancora che della ragione e della civiltà. Ci proveremo comunque. Che il Signore ci assista e ci protegga. Da loro.

Aggiornato il 12 ottobre 2023 alle ore 09:45