I premi del festival cinematografico dedicato alla motocicletta

Alla Sala Volonté della Casa del cinema di Roma, alla presenza di Benedetta Zaccherini, direttrice artistica e dei giurati, sono stati proclamati i vincitori della quinta edizione di MotoTematica, il festival cinematografico per corti e lungometraggi da ogni parte del mondo, dedicato al mondo della motocicletta. Nella sezione cortometraggi-documentari il primo premio è stato assegnato a Lone wolf di Giovanni Montagnana, che racconta di un personaggio singolare e un po’ fuori dalle righe, appassionato di rock e vecchie moto. Per i cortometraggi-film, il premio è andato a On any other sunday del britannico Shaun Fenton, divertente parodia del noto film con Steve McQueen. Per la sezione lungometraggi-documentari ha vinto il film Omo nero e Bucefalo nel Kurdistan iracheno di Francesco Loreti, che racconta un viaggio nel Kurdistan iracheno con una moto con più di mezzo milione di chilometri sulle spalle. Invece, per i lungometraggi-film il vincitore è The icecake dell’indiano Manoji Mauriia, film che mostra meravigliosi paesaggi e racconta le avventure di un gruppo di biker diretti alla Spiti Valley in Himalaya. La menzione speciale della giuria è andata a !Pronto! del californiano Veen Viscal, una storia ricca di azione che parla di una consegna fatta in motocicletta. Infine, il premio del pubblico è stato assegnato, a pari merito, a tre opere: Omo nero e Bucefalo nel Kurdistan iracheno, Pronto! e Motorcycle stories di Fabrizio Nacciareti. La giuria era composta da giornalisti ed esperti di motori e cinema Roberto Brodolini, Claudio Antonaci e Sergio Battista. I premi sono stati creati e realizzati da Massimo Blantamura (Blantart), artista romano dell’aerografo pluripremiato a livello nazionale.

Aggiornato il 11 ottobre 2023 alle ore 14:24